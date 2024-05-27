iPhone сильно поумнеет: Apple внедрит функции ChatGPT в iOS 18 1 27.05.2024, 16:17

Компания также ведет переговоры с Google.

В начале мая появилась информация, что Apple почти договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS 18. Теперь издание Bloomberg пишет о завершении сделки, и официальный анонс ожидается на мероприятии Apple WWDC 2024 в июне.

Вместе с тем, Apple также пробует договориться с Google о внедрении ее ИИ-модели Gemini в свои OC в качестве «опции», но, судя по всему, пока из этого ничего не вышло, хотя переговоры продолжаются.

Более ранние утечки намекали на то, что Apple разрабатывает собственного нейросетевого чат-бота, но, похоже, пока компания не готова конкурировать в самой известной области ИИ. Вместо этого, компания из Купертино выбрала иной путь – партнерство с OpenAI, создателями ChatGPT.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, функционал ChatGPT в iOS 18 будет дополнением к уже существующим продуктам – Safari, "Заметкам" и "Фото". Это будет расшифровка и суммирование голосовых записей, ИИ-ответы на электронные сообщения, редактирование фото, автоматически создаваемые эмодзи на основе введенного текста, продвинутая версия Siri и многое другое. Аналогичный функционал уже предлагает Samsung в своем Galaxy AI.

Гурман упоминает, что ИИ-функции в iOS 18 не потребуют подключения к интернету. Мощности айфонов, во всяком случае актуальных моделей, хватит для автономного запуска большой языковой модели.

Помимо ИИ-функионала, одним из главных нововведений iOS 18 станет гибкая настройка рабочего стола. Пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

По последним данным, iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17. При этом отмечается, что некоторые ИИ-функции будут работать только в новеньких iPhone 16.