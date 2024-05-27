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В ростовском порту Азов произошел крупный пожар

  • 27.05.2024, 19:24
В ростовском порту Азов произошел крупный пожар

Порт Азов является одним из старейших в России.

На зерновом терминале в порту Азов в Ростовской области произошел крупный пожар, сообщили местные телеграм-каналы 161.ru и «Тютина».

По данным телеграм-канала Shot, очаг возгорания находится в транспортной ленте.

Порт Азов является одним из старейших в России, расположен на берегу рек Дон и Азовка. Его общая площадь превышает 24 га. На его территории расположены терминал для перевалки сельскохозяйственной продукции, два зерновых и два нефтеналивных терминала, а также рыбозавод.

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