В ростовском порту Азов произошел крупный пожар 27.05.2024, 19:24

Порт Азов является одним из старейших в России.

На зерновом терминале в порту Азов в Ростовской области произошел крупный пожар, сообщили местные телеграм-каналы 161.ru и «Тютина».

По данным телеграм-канала Shot, очаг возгорания находится в транспортной ленте.

Порт Азов является одним из старейших в России, расположен на берегу рек Дон и Азовка. Его общая площадь превышает 24 га. На его территории расположены терминал для перевалки сельскохозяйственной продукции, два зерновых и два нефтеналивных терминала, а также рыбозавод.