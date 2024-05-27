В Telegram появилась функция фактчекинга

В Telegram появилась функция фактчекинга3
- 27.05.2024, 19:30
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Пока в бета-версии.
В бета-версии Telegram для операционной системы Android обнаружили функцию Fact Check («Проверка фактов»), сообщает канал «Код Дурова», который специализируется на новостях о мессенджере. Официально функция не анонсировалась.
Из исходного кода следует, что Telegram будет сотрудничать с агентствами (их смогут назначать правительства стран), которые занимаются проверкой информации, и в постах начнут появляться пояснения. Обычные пользователи влиять на контент, отображаемый Fact Check, не смогут, утверждает канал.