По всей России ввeдут режим ЧС из-за потери почти 20 млн тонн урожая зерна 9 27.05.2024, 19:43

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Майские заморозки привели к массовой гибели посевов в ключевых черноземных регионах страны.

Российский Минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения из-за майских заморозков, которые привели к массовой гибели посевов в ключевых черноземных регионах страны.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, сроки действия режима ЧС, который позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение, «пока не определены» (цитаты по «РИА Новости»).

По оценкам Российского зернового союза, весенние морозы, которые затронули посевы в 23 субъектах РФ, лишат российских аграриев 18 млн тонн урожая зерна: по итогам года сборы могут составить 129 млн тонн, хотя изначальный прогноз достигал 142–147 млн тонн.

«В общей сложности пострадало 1,5 млн га посевных площадей, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава РЗС Аркадий Злочевский. Этих поздних возвратных заморозков у нас не было больше 100 лет. Потери уже достаточно значительные», — посетовал он.

По оценкам РЗС, лишь 60% пострадавших от непогоды площадей подлежат пересеву, или около 900 тысяч га. «Заморозки случились поздно, и на пересев практически не осталось времени. Если пересев состоится, это означает позднюю уборку и зависит от проходных условий во время уборочных работ, можем упустить еще, часть урожая уйдет под снег», — посетовал Злочевский.

Региональный режим ЧС из-за заморозков уже введен в восьми регионах России. Среди них — Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Волгоградская и Орловская области. Заморозки затронули и другие крупные аграрные регионы — от Курской и Ростовской до Саратовской и Пензенской областей, но наиболее тяжелая ситуация — в Воронежской и Волгоградской областях, указывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Сборы основной культуры — пшеницы, — по прогнозу ИКАР, могут снизиться до 81,5 млн тонн, что почти на 12 млн тонн ниже изначальных оценок. Пересеять пшеницу уже невозможно, пессимистичен Рылько.

Проблема не только в заморозках, но и в том, что аграрии стремились сэкономить на средствах защиты растений — это привело к критичному влиянию непогоды на посевы, отмечает гендиректор «Совэкона» Андрей Сизов.

По его словам, следствием погодного кризиса станет череда банкротств сельхозпроизводителей, по которым уже ударили экспортные пошлины, а затем передел земельных угодий. «У российских аграриев был достаточно большой запас прочности, на который легли рекордные урожаи прошлых двух лет, но последствия введения пошлин начинают сказываться», — говорит Сизов.