Honor представила новую линейку флагманских смартфонов 27.05.2024, 20:36

С продвинутыми камерами и рядом функций ИИ.

Компания Honor представила в Китае новую серию флагманских смартфонов с индексом «200». Гаджеты получили мощную аппаратную начинку, продвинутые камеры и ряд функций на основе искусственного интеллекта.

Стандартная версия Honor 200 укомплектована 6,7-дюймовым OLED-дисплеем со сглаженными краями, частотой обновления кадров 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Количество отображаемых цветов достигает 1,07 млрд. За быстродействие отвечает процессор Snapdragon 7 Gen 3 и графический чип 720. Что касается оперативной и встроенной памяти, то всего доступно пять вариантов: 8Гб+256Гб, 12Гб+256Гб, 16Гб+256Гб, 12Гб+512Гб и 16Гб+512Гб.

Основная тройная камера состоит из 50-мегапиксельного датчика (f/1.95) с оптической стабилизацией, телефото объектива на 50 Мп (f/2.4), а также 12-мегапиксельного ультраширокоугольного сенсора (f/2.2). Предусмотрена возможность записи видео в формате 4К и поддержка 50-кратного цифрового зума. Передняя камера представлена широкоугольным объективом на 50 Мп (f/2.1), тоже способного записывать 4К-ролики. Кроме того, для селфи-камеры предусмотрены различные алгоритмы съемки, в том числе портретный и ночной режимы.

Honor 200 оснащен батареей на 5200 мА*ч с поддержкой системы быстрой зарядки от сети мощностью 100 Вт, благодаря которой пополнить запас энергии с нуля до 57% можно за 15 минут.

Honor 200 Pro получил дисплей с такими же характеристиками, что и стандартная версия модели, однако его диагональ увеличена до 6,78 дюйма, беспроводную систему на 66 Вт, а также функцию обратной зарядки, благодаря которой энергией можно будет поделиться с другими гаджетами. В центре аппаратной начинки — слегка урезанная модификация флагманского чипсета Snapdragon 8s Gen 3, действующего вместе с графическим чипом Adreno 735.

Смартфон питается от батареи на 5200 мА*ч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную систему на 66 Вт, а также функцию обратной зарядки, благодаря которой энергией можно будет поделиться с другими гаджетами.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным датчиком размером 1/1,3 дюйма с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.9. Он работает вместе с перископическим объективом на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом, и также с 12-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором с углом охвата в 112 градусов и возможностью макросъемки на расстоянии от 2,5 см. Спереди установлена камера на 50 Мп.

В смартфонах серии 200 использовали возможности искусственного интеллекта, который, например, оптимизирует настройки при запуске требовательных игр, а также изучает привычки пользователя для применения особых алгоритмов зарядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Плюс ко всему в Honor 200 разработали технологию создания портретных снимков при участии знаменитой французской фотостудии Harcourt, известной благодаря художественным снимкам мировых знаменитостей. Модель, обучавшаяся на основе обширной базы портретных фото студии, способна улучшать полученные изображения в девять этапов, применяя в том числе фирменные решения Harcourt при работе со светом и тенями.