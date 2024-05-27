Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления фронта 27.05.2024, 21:51

С начала суток произошло 66 боестолкновений.

На фронте с начала суток произошло 66 боестолкновений. Наибольшая интенсивность сохраняется на Покровском и Харьковском направлениях. Также враг концентрирует удары под Часов Яром. Об этом 27 мая сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Харьковском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Четыре боя продолжаются.

«Ситуация контролируемая, украинские подразделения усиливают устойчивость обороны. При этом противник применил уже 17 управляемых авиабомб. В частности, новым ударам УАБами подверглись Волчанск, Липцы и Старый Салтов» , - говорится в сообщении.

На Купянском направлении российские захватчики при поддержке с воздуха семь раз пытались вклиниться в оборонительные рубежи, атакуя, в частности, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Берестово, Грековки, Дружелюбовки, Невского и возле Мясожаровки. Били УАБами по Озерному, Купянску, Петропавловке.

Три штурмовых действия РФ произошли на Лиманском направлении. Здесь агрессор атаковал в районе населенного пункта Терны. Украинские войска действуют активно и дают достойный отпор.

Еще пять атак российских оккупантов украинские подразделения отражали на Северском направлении. Вблизи Выемки остановлены три вражеских штурма. Еще по одному - возле Верхнекаменского, а также в районе Спорного, где агрессор атаковал при поддержке авиации.

В районе Новый, расположенном под Часов Яром, противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевку и Ивановское. В целом на Краматорском направлении украинские защитники отражали семь атак оккупантов. Воздушным ударам подверглись Тарасовка и Дружба.

На Покровском направлении количество вражеских штурмовых действий с начала суток возросло до 16. Россияне атакуют вблизи Новоалександровки, Калиново, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, Нетайлово. Ситуация напряженная. По населенным пунктам Сокол и Желанное била вражеская авиация.

На Кураховском направлении ВСУ воспрепятствовали восьми атакам противника. Ситуация контролируется.

На Времиевском направлении российские оккупанты предприняли уже пять наступательных попыток — кроме Старомайорского, также в направлении села Урожайное. По Пятихаткам агрессор бил из авиации.

На Ореховском направлении враг провел одну безрезультатную атаку в районе Роботино.

На Приднепровском направлении, вблизи Кринок и на других левобережных плацдармах, отбиты четыре атаки россиян.