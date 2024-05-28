ВСУ отбили штурм россиян на Покровском направлении 28.05.2024, 11:36

Уничтожили танк, БМП-2, БТР и российскую пехоту.

Бойцы 47-й ОМБр «Магура» уничтожили танк, БМП-2, БТР и российскую пехоту на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного противостояния с оккупантами бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

«Утро московиты начали со штурма на Покровском направлении. Видимость на поле боя россияне ограничили дымовой завесой. Встречное солнце также мешало нашим пилотам. На самом деле в таких условиях трудно сконцентрироваться, однако нет ничего невозможного для бойцов Strike Drones Company. Как результат - россияне потеряли технику и поплатились своей жалкой жизнью», - пишут бойцы в комментарии к видео.