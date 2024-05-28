В ФСБ заявили о совместных операциях с белорусскими пограничниками 4 28.05.2024, 12:48

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На системной основе.

Белорусские и российские пограничные службы регулярно обмениваются информацией о подходах к охране госграницы и проводят совместные операции. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Взаимодействие с белорусскими партнерами всегда осуществлялось на высоком уровне. Центральное место в совместной деятельности занимает реализация согласованной пограничной политики «союзного государства», в рамках которой особое внимание уделяется совершенствованию правовой базы в сфере обеспечения пограничной безопасности и технической оснащенности внешней границы», — сказал он.

По его словам, обмен информацией о подходах к охране границы и обстановке ведется на системной основе.

«Регулярно проводятся совместные специальные пограничные операции по обеспечению защиты национальных интересов, соблюдению физическими и юридическими лицами национальных законодательств о государственной границе. Данные меры нацелены на консолидацию усилий по противодействию совместным вызовам и угрозам, повышению уровня пограничной безопасности «союзного государства», — добавил он.