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Украинские десантники отбили мощный штурм РФ под Новомихайловкой

  • 28.05.2024, 13:34
Украинские десантники отбили мощный штурм РФ под Новомихайловкой

Ликвидировано более 80 оккупантов.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады ВСУ сорвали очередную попытку российских захватчиков захватить позиции возле Новомихайловки Донецкой области. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Десантники 79-ки рвут на британский флаг очередные планы врага захватить украинские позиции в районе Новомихайловки.

Россияне в очередной раз пошли на штурм с техникой и в очередной раз отхватили по полной: 2 танка и 6 бронемашин с вражеской пехотой так и остались на поле боя, не доехав до наших позиций.

Более 80 любителей заработать двести тысяч рублей на убийстве украинцев таврийские десантники отправили просто в ад», — говорится в сообщении.

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