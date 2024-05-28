РФ наняла более тысячи африканских женщин для сборки иранских дронов 3 28.05.2024, 14:19

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Основной источник рабочей силы — Уганда.

Противостояние в Украине во многом превратилось в войну дронов. Россия поначалу отставала в этой схватке, но затем стала закупать беспилотники Shahed у Ирана, а потом и производить их на заводе в городе Елабуга в Татарстане, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».

Украина даже попыталась дотянуться до этого производства — в начале апреля беспилотник, пролетев беспрецедентное расстояние (около 1300 км), обрушился на общежитие при заводе. Сообщалось, что пострадало 14 человек.

Многие из них были студентами-инженерами, нанятыми в Восточной Африке, пишет The Wall Street Journal. Газета рассказывает, как заводу в «Алабуге» удалось по договоренности с Ираном наладить выпуск и производить беспилотники с заметным опережением графика, как Россия воспользовалась опытом Тегерана по закупке деталей через подставные фирмы в ОАЭ и Гонконге, приобретала двигатели у китайской компании и нанимала на работу студенток в Африке.

Основным источником рабочей силы для завода стала Уганда. В начале 2023 г. его представители приезжали в столицу страны Кампалу, где было организовано собеседование с местными студентками, следует из рекламного видеоролика самой ОЭЗ и рассказов участников мероприятия. Как пояснил WSJ заместитель директора местной школы Джозеф Казибве, который вместе с другими учителями, администраторами и студенческими лидерами подбирал кандидатов для собеседования, россияне интересовались студентками, показывавшими хорошие результаты в изучении естественных наук в старшей школе. Им предлагали зарплату втрое выше, чем в Уганде (по данным WSJ, африканки получают в «Алабуге» почти $1000), бесплатный перелет и проживание, университетский диплом.

По словам Казибве, он не знал, что девушки будут собирать беспилотные летательные аппараты: «Наша работа — найти подходящих кандидатов. После этого за процесс полностью отвечают русские».