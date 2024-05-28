Российские самолеты сбросили две авиабомбы на Белгородскую область
- 28.05.2024, 15:14
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Одну из них нашли в селе.
В понедельник, 27 мая российские военные самолеты сбросили две авиабомбы на населенные пункты Белгородской области.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
Отмечается, что 27 мая неустановленную авиабомбу нашли в селе Пристень Шебекинского городского округа. В этот же день в поле вблизи села Новенькое Ивнянского района была обнаружена ФАБ.
Россияне заявляют, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Как пишет Astra, таким образом за последние три месяца россияне сбросили уже 70 авиабомб на свою территорию и на оккупированные регионы Украины.