Российские самолеты сбросили две авиабомбы на Белгородскую область 28.05.2024, 15:14

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Одну из них нашли в селе.

В понедельник, 27 мая российские военные самолеты сбросили две авиабомбы на населенные пункты Белгородской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что 27 мая неустановленную авиабомбу нашли в селе Пристень Шебекинского городского округа. В этот же день в поле вблизи села Новенькое Ивнянского района была обнаружена ФАБ.

Россияне заявляют, что в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Как пишет Astra, таким образом за последние три месяца россияне сбросили уже 70 авиабомб на свою территорию и на оккупированные регионы Украины.