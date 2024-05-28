Россияне уже не знают, куда прятать свою ПВО: как ВСУ «выносят» вражеские аэродромы 28.05.2024, 16:56

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Помогают партизаны.

Украинские защитники продолжают активно бить по аэродромам и по системам ПВО противника — россияне во временно оккупированном Крыму постоянно маневрируют и пытаются прятать пусковые установки от ВСУ.

О систематическом поражении аэродромов врага и важности нарушения базы ПВО в Крыму рассказал в эфире Апостроф TV спикер «УДА-Юг» Сергей Братчук.

Братчук упомянул о том, что Украина продолжает наносить удары по инфраструктуре военных аэродромов россиян. Но для того, чтобы их количество возросло, необходимо сперва заняться базой ПВО во временно оккупированном Крыму:

«Удары по инфраструктуре военных аэродромов продолжаются, конечно, нам хотелось, чтобы чаще, но для этого надо нарушить базу противовоздушной обороны в Крыму».

Спикер указал, что работа в этом плане уже ведется: «... над этим Силы обороны работают — периодически уничтожаются именно элементы противовоздушной обороны в Крыму».

Кроме этого Сергей Братчук отметил, что противник сейчас активно маневрирует на территории временно окупованного Крыма в попытках спрятать пусковые установки.

«... бывает так, что на локации они находятся сутки, максимум двое, и потом снова перемещение, чтобы наши партизаны не успели зафиксировать эту локацию, — рассказывает Братчук и комментирует:—Но надеюсь, что соответствующие ракеты большой дальности выполнят свою работу и будут уничтожать эти аэродромы».