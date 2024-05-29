Появилось видео начала конфликта на белорусско-литовской границе 2 29.05.2024, 13:03

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На нем зафиксирован разговор мужчин с водителем.

27 мая произошел серьезный конфликт в очереди на границе Беларуси у погранперехода «Бенякони — Шальчининкай», во время которого водитель BMW XM прорвался к пунктам пропуска через «народную дружину».

Читатели АвтоГродно прислали видео начала этой истории.

Напомним, 27 мая очередь к пункту пропуска «Бенякони - Шальчининкай» с литовской стороны составляла не менее 43 часов. Чтобы никто не объезжал очередь, вблизи литовского пункта пропуска дежурили мужчины в светоотражающих жилетках. Это так называемая «народная дружина», в составе которой находятся обычные мужчины из очереди, которые посменно помогают сохранять порядок.

Вечером 27 мая очередь стал объезжать водитель на BMW XM с литовскими номерными знаками. Уже непосредственно вблизи пункта пропуска «Шальчининкай» дорогу ему перекрыли мужчины из «народной дружины». На видео, которое передали в редакцию АвтоГродно, слышен разговор мужчин с водителем.