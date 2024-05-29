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В Белгородской области тягач с «танком-мангалом» врезался в фуру

  • 29.05.2024, 14:13
  • 2,914
В Белгородской области тягач с «танком-мангалом» врезался в фуру

Масштабное ДТП показали на видео.

Российские оккупанты по дороге на войну против Украины попали в ДТП. Один из танков врезался в фуру.

Один из так называемых «танков-мангалов» российской армии так и не доехал до Украины. Он попал в масштабное ДТП в Белгородской области, передает «24 Канал».

В местных телеграмм-каналах пишут, что тягач, который вез бронетехнику оккупантов, столкнулся на объездной города Короча с фурой. Она, свою очередь, перевозила птиц. Вероятно, автомобили не смогли разминуться.

На видео, которое обнародовали в соцсетях, можно увидеть, что в результате аварии повреждения получили еще несколько машин. В общем, авария выглядит серьезной. Одна фура перевернулась. Кроме этого, известно, что пострадало несколько человек.

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