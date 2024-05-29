Белорусский «Легмаш» работает на российский военпром 3 29.05.2024, 14:33

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Фото: Belta

Гражданское предприятие теперь обслуживает оккупантов.

Альянс расследователей Беларуси обратил внимание на то, что на гражданском предприятии Александру Лукашенко делал доклад председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Присмотревшись к продукции, которую демонстрировали Александру Лукашенко, мы смогли прочитать товарный код номенклатуры и наименования. Это тормозные кольца большие, малые и поджимные для изделия 9М22У: 9М22У.02.001 9М22У.02.003 9М22У.01.019.

Под этой аббревиатурой скрывается основной снаряд для РСЗО «Град».

Таким образом, мы имеем дело с гражданским предприятием «Завод «Легмаш», которое работает на российский военпром и войну против Украины.