Белорусский «Легмаш» работает на российский военпром

Белорусский «Легмаш» работает на российский военпром3
- 29.05.2024, 14:33
- 1,896
Гражданское предприятие теперь обслуживает оккупантов.
Альянс расследователей Беларуси обратил внимание на то, что на гражданском предприятии Александру Лукашенко делал доклад председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
Присмотревшись к продукции, которую демонстрировали Александру Лукашенко, мы смогли прочитать товарный код номенклатуры и наименования. Это тормозные кольца большие, малые и поджимные для изделия 9М22У: 9М22У.02.001 9М22У.02.003 9М22У.01.019.
Под этой аббревиатурой скрывается основной снаряд для РСЗО «Град».
Таким образом, мы имеем дело с гражданским предприятием «Завод «Легмаш», которое работает на российский военпром и войну против Украины.