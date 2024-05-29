Российский солдат пошел в атаку на мотоцикле: ВСУ показали, что от него осталось

Российский солдат пошел в атаку на мотоцикле: ВСУ показали, что от него осталось8
- 29.05.2024, 15:29
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Видеофакт.
Пилот FPV-дронов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразил российского «боевого мотоциклиста».
Пилот FPV-дронов подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразил российского «боевого мотоциклиста».
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба бригады.
На обнародованном видео видно, как российского мотоциклиста догоняет украинский дрон, подрывая оккупанта на ходу. В результате поражения мотоцикл был полностью уничтожен, а мотоциклист получил тяжелые ранения.
Его дальнейшая судьба и то, выжил ли он вообще, неизвестны.