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Российский солдат пошел в атаку на мотоцикле: ВСУ показали, что от него осталось

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  • 29.05.2024, 15:29
  • 6,290
Российский солдат пошел в атаку на мотоцикле: ВСУ показали, что от него осталось

Видеофакт.

Пилот FPV-дронов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразил российского «боевого мотоциклиста».

Пилот FPV-дронов подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразил российского «боевого мотоциклиста».

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба бригады.

На обнародованном видео видно, как российского мотоциклиста догоняет украинский дрон, подрывая оккупанта на ходу. В результате поражения мотоцикл был полностью уничтожен, а мотоциклист получил тяжелые ранения.

Его дальнейшая судьба и то, выжил ли он вообще, неизвестны.

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