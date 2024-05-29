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В аэропорту Вильнюса приземлился самолет из Беларуси

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  • 29.05.2024, 16:03
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В аэропорту Вильнюса приземлился самолет из Беларуси

Несмотря на закрытое воздушное пространство.

В Литву прилетел небольшой спортивный самолет из Беларуси (регистрационный номер EW-535SL). Как сообщает 15min.lt, он приземлился в аэропорту Вильнюса утром во вторник. Перед этим было получено разрешение на посадку.

По общедоступным данным видно, что самолет принадлежит частному аэродрому под Минском. Литовская сторона сообщила, что самолетом управляло частное лицо. Его и пассажиров проверили в соответствии со списками санкций ЕС. Только после этой процедуры самолету разрешили приземлиться в Вильнюсе.

Европейские страны закрыли свое воздушное пространство для белорусских перевозчиков после инцидента с самолетом Ryanair в 2021 году.

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