Причиной повышения цен на топливо в Беларуси стали финансовые проблемы нефтепереработчиков 29.05.2024, 16:48

Чистый убыток нефтяников фиксируется уже третий месяц подряд.

Белстат опубликовал обновленные официальные данные о статистике регионов Беларуси. Мозырский район продолжает приносить белорусской экономике огромные убытки, отмечате «Флагшток».

По результатам первого квартала 2024 года чистый убыток предприятий Мозырского района составил 153,3 млн BYN. Чистый убыток в районе фиксируется уже третий месяц подряд. Причем его масштаб яляется огромным в масштабах Гомельской области. Без учета Мозырского района совокупная прибыль предприятий Гомельской области оказалась бы в полтора раза больше.

Причиной убыточности Мозырского района является работа главного валообразующего предприятия региона — Мозырского МНЗ. Аналогичная ситуация складывается и в Новополоцке, где финансовые проблемы Нафтана привело к чистому убытку в масштабе города в размере 373,8 млн BYN

Текущее финансовое состояние Мозырского НПЗ прокомментировал, источник знакомый с положением дел на предприятии.

— По объемам завод работает нормально. Но за 4 месяца 2024 года предприятием были получены большие убытки. На итоговый убыток в том числе повлиял проведенный в последнее время капитальный ремонт.

На взгляд собеседника финансовая ситуация на предприятии послужила одной из причин увеличения цен на топливо, которое сейчас поэтапно реализует концерн Белнефтехим.

— С января для Беларуси вновь подорожала нефть, а цены нефтепродукты не росли. Например, сегодня рентабельность реализации дизельного топлива в Беларуси — примерно минус 4%. Зато экспортные поставки бензина продолжают приносить прибыль примерно 10%.