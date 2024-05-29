Украинский посол: У главы МИД Беларуси короткая память 2 29.05.2024, 17:41

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Игорь Кизим

Режим Лукашенко уже является частью войны.

Посол Украины по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим в «Фейсбуке» отреагировал на визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Минск и заявления белорусского министра иностранных дел Сергея Олейника:

— Не перестает удивлять короткая память руководителей белорусской дипломатии. Это я о высказывании министра иностранных дел Сергея Алейника по результатам переговоров с Петером Сийярто, еще одним дипломатом, который, в отличие от дипломатов большинства стран ЕС, почему-то ищет пути установления мира в Украине не в осуждении развязанной Кремлем войны и наказании путинского режима за военные преступления, а в фактической капитуляции Украины.

Но сейчас не о Сийярто, а о коллегах из белорусского дипведомства. Что бы там не говорил Алейник о том, что кто-то, в частности из соседей, пытается «вынудить Беларусь стать частью конфликта», хотелось бы отметить, что Беларусь уже является частью войны (в понимании кремлевско-белорусской пропаганды — «конфликта») с 24 февраля 2022 года.

Сам руководитель Беларуси говорил, что это «союзнические обязательства» заставили его помогать российской агрессии оружием, техникой и так далее, стать ее соучастником. Разве это не делает Беларусь «частью конфликта»?

А то, что сейчас весь белорусский военно-промышленный комплекс работает на российский ВПК, не делает Беларусь «частью конфликта»? В этом контексте можно сказать о еще большем лицемерии.

Цитирую: «Мы никогда, это наша принципиальная позиция, не создавали проблем соседям».

То есть предоставление территории для вторжения российской армии в Украину (страна-сосед с наибольшей общей границей), военной инфраструктуры для нанесения ракетно-бомбовых ударов, поставки в российскую армию боеприпасов, техники и т.д. Это «не создает проблем для соседей»? (Очевидно, что речь идет не о белорусском народе, который, действительно, никогда не создавал проблем украинцам, а о нынешнем военно-политическом режиме) и еще одном. Может, повторюсь.

В частности, с учетом вышеупомянутых «моментов», ну не может Минск, как снова предлагает Алейник, быть площадкой для переговоров по мирному урегулированию, по крайней мере — в том смысле, который в него вкладывают нынешние руководители Беларуси. Возможно, в случае капитуляции РФ, но тогда и место Беларуси, скорее всего, будет где-то рядом с российской делегацией, а не «между конфликтующими сторонами».