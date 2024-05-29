Украина начала производить роботизированную технику для спасения людей с поля боя 29.05.2024, 19:17

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Фотофакт.

В Украине провели демонстрационные испытания роботизированной техники, предназначенной для медицинской эвакуации с поля боя. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В испытаниях приняли участие девять изделий от семи украинских производителей, включая автомобильную технику и наземные роботизированные платформы.

Основная цель демонстрационных испытаний – собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году. Средства стран-партнеров для закупки роботизированных систем привлекаются через проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Мероприятие по случаю Всемирный день экстренной медицинской помощи организовали Министерство обороны совместно с Министерством по стратегическим отраслям промышленности и Генштабом ВСУ. На него пригласили представителей посольств разных стран.

«Нам нужны беспилотные наземные машины для быстрой эвакуации и поддержка партнеров по их внедрению», – заявил заместитель директора департамента здравоохранения Минобороны капитан медицинской службы Александр Данилюк.

«Каждый час промедления в медицинской эвакуации может стоить жизни раненых защитников. Нам крайне необходимо внедрять технологии, позволяющие быстро эвакуировать раненых с поля боя», – отметила начальница отдела политик медицинского снабжения департамента здравоохранения Минобороны Валентина Оболенцева.

По ее словам, роботизированные системы пока невозможно закупать за бюджетные средства, поэтому требуется поддержка партнеров. Кроме того, необходима помощь в усовершенствовании этих систем для их лучшего применения и сохранения человеческих жизней.

«Наши производители умеют производить качественные продукты, но для их закупки нужны дополнительные средства. Поэтому мы показали эти образцы техники представителям стран-партнеров, чтобы они помогли нам в закупке этих средств для армии», – подчеркнула замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.