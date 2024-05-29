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Украинские пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике россиян

  • 29.05.2024, 20:07
Украинские пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике россиян

Видеофакт.

Пограничники нанесли серии ударов дронами-камикадзе по технике россиян на Северном направлении.

Соответствующее видео пограничники разместили в соцсети.

«Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции вблизи украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные «сюрпризы», - отметили пограничники.

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