Украинские пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике россиян 29.05.2024, 20:07

Видеофакт.

Пограничники нанесли серии ударов дронами-камикадзе по технике россиян на Северном направлении.

Соответствующее видео пограничники разместили в соцсети.

«Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции вблизи украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные «сюрпризы», - отметили пограничники.