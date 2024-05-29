Украинские пограничники нанесли сокрушительные удары дронами-камикадзе по технике россиян
- 29.05.2024, 20:07
Видеофакт.
Пограничники нанесли серии ударов дронами-камикадзе по технике россиян на Северном направлении.
Соответствующее видео пограничники разместили в соцсети.
«Наши бойцы заметили оккупантов, которые на севере обустраивали новые позиции вблизи украинской границы. Захватчики чувствовали себя довольно безопасно, но дроны пограничников доставили им взрывные «сюрпризы», - отметили пограничники.