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ГУР: В мае Россия задействует «трехслойный» план дестабилизации Украины

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  • 3.05.2024, 9:18
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ГУР: В мае Россия задействует «трехслойный» план дестабилизации Украины

Украинская разведка сообщила детали.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist рассказал о российском «трехслойном» плане дестабилизации Украины, пишет «Украинская правда».

Он объединяет преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине и изоляцию на международной арене.

По словам Скибицкого, май будет ключевым месяцем, когда Россия применит «трехслойный» план дестабилизации страны.

Главный фактор — военный. Несмотря на то, что американский Конгресс с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она дойдет до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб.

Второй фактор — это российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского, чей президентский срок условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция четко позволяет его продление на неопределенный срок в военное время, его оппоненты уже отмечают уязвимость президента.

Третьим фактором, по словам Скибицкого, является неустанная кампания России по международной изоляции Украины: «Они будут расшатывать ситуацию любым способом».

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