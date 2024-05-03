Евродепутат: Полина Шарендо-Панасюк и другие политзаключенные должны быть немедленно освобождены 2 3.05.2024, 12:04

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Режим Лукашенко издевается над узниками совести.

Евродепутат от Финляндии Хейди Хаутала обратилась к белорусским властям. Она призывает Минск немедленно и безоговорочно освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк и других политзаключенных. Об этом она пишет в Twitter:

While #Lukashenko grandstands to loyalists and talks up imaginary threats, opposition activists are left to rot in solitary confinement and face severe mistreatment. Palina Sharenda-Panasiuk and other political prisoners in #Belarus must be freed immediately and unconditionally. pic.twitter.com/51gJzClDMU — Heidi Hautala (@HeidiHautala) April 26, 2024

— В то время, как Лукашенко оправдывает своих сторонников и говорит о мнимых угрозах, активистов оппозиции оставляют гнить в одиночных камерах и подвергать жестокому обращению.

Полина Шарендо-Панасюк и другие политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены немедленно и безоговорочно.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Полина находится в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.