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Евродепутат: Полина Шарендо-Панасюк и другие политзаключенные должны быть немедленно освобождены

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  • 3.05.2024, 12:04
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Евродепутат: Полина Шарендо-Панасюк и другие политзаключенные должны быть немедленно освобождены

Режим Лукашенко издевается над узниками совести.

Евродепутат от Финляндии Хейди Хаутала обратилась к белорусским властям. Она призывает Минск немедленно и безоговорочно освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк и других политзаключенных. Об этом она пишет в Twitter:

— В то время, как Лукашенко оправдывает своих сторонников и говорит о мнимых угрозах, активистов оппозиции оставляют гнить в одиночных камерах и подвергать жестокому обращению.

Полина Шарендо-Панасюк и другие политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены немедленно и безоговорочно.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Полина находится в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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