В Берлине масштабный пожар: жителей города просят оставить дома 11 3.05.2024, 17:41

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И закрыть окна.

В Берлине горит цех металлургического завода Diehl Metall, там хранились серная кислота и цианид меди. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на пожарных в пятницу, 3 мая.

В берлинской спасательной службе сообщили журналистам, что полностью сгорели четыре этажа здания, часть помещения уже обвалилась.

Берлинские власти опубликовали официальное сообщение, в котором призвали людей по возможности обходить район пожара, оставаться дома и закрывать окна добавляет Bild.

Berlener Zeitung пишет, что пожар возник утром 3 мая на первом этаже завода, через некоторое время огонь перекинулся на другие этажи. Из-за химических веществ внутри, огонь тушат извне. Информации о возможной причине пожара пока нет.

Издание DW уточнило, что пожар в Берлине произошел на предприятии подразделения Diehl Metall.