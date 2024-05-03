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Путин поручил построить железную дорогу за $40 млрд, чтобы вывозить сырье в Китай

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  • 3.05.2024, 19:14
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Путин поручил построить железную дорогу за $40 млрд, чтобы вывозить сырье в Китай

Речь идет о модернизации БАМа и Транссиба.

Российские власти запускают масштабный железнодорожный мегапроект, чтобы увеличить вывоз сырья в Азию, который буксует из-за нехватки транспортных мощностей РЖД.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о начале третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба — ключевых железнодородных артерий, по которым грузы отправляются к дальневосточным портам.

Стоимость стройки, которая будет продолжаться до 2035 года, оценивается в 3,7 трлн рублей, или около $40 млрд по текущему курсу. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, подчеркивает пресс-служба правительства.

В ближайшие 12 лет строительные работы начнутся на 24 железнодорожных участках: запланирована прокладка трех новых тоннелей, строительство моста через Амур, а также двух ж/д-линий, которые соединят новые магистрали между собой.

В результате объем грузов, который вывозится по железной дороге в восточном направлении, должен вырасти в 1,5 раза — со 180 до 270 млн тонн в год.

Расширение Восточного полигона РЖД «создаст новые возможности для промышленных предприятий», а также «повысит качество жизни людей», заявил Мишустин, комментируя решение на совещании с вице-премьерами 2 мая.

Главный мотив масштабной железнодорожной стройки — это необходимость увеличить пропускную способность инфраструктуры для развития экспорта в Азию, указывает генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. По данным ФТС, более 70% продаж российских товаров за рубеж приходится на Азию, в первую очередь Китай, куда уходит около трети экспорта из РФ.

Торговые связи с Европой могут не восстановиться, а для экспорта в азиатские страны «альтернативы портам Дальнего Востока просто нет», отмечает Бурмистров.

С текущим грузопотоком РЖД уже не справляются: на восток технически можно вывезти лишь 170 млн тонн в год, а компании подают заявки на объемы вдвое выше, жаловался в апреле полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В результате железная дорога регулярно сталкивается с транспортным коллапсом. В одном только Кузбассе по состоянию на апрель 2024 года насчитывалось более 200 «брошенных» поездов с углем, рассказывал министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

По словам Трутнева, в проблему превращается и «северный завоз» — снабжение арктических регионов товарами первой необходимости. «Есть уже накопленные и невывезенные грузы. Нужно понять, как быстро эти грузы будут довезены», — говорил чиновник.

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