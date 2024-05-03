В Казахстане Ан-2 вынужденно сел на воду 3.05.2024, 19:37

1,146

Иллюстративное фото

На борту находились два члена экипажа и три пассажира.

Санитарный Ан-2 авиакомпании «Навигатор» Казахстана, выполнявший рейс из Аркалыка в Аксункар, после взлета резко снизил высоту и сел в водоем в Костанайской области, сообщает Министерство транспорта страны.

На борту находились два члена экипажа и три служебных пассажира, их всех эвакуировали и доставили в больницу Аркалыка. Пострадавших и жертв нет. В Минтрасе отметили, что инцидент классифицировали как авиационное происшествие, а значит оно «подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации». Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.