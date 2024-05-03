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Spiegel: Пожар в Берлине не затронул производство IRIS-T

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  • 3.05.2024, 20:25
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Spiegel: Пожар в Берлине не затронул производство IRIS-T

Днем 3 мая в районе Лихтерфельде Берлина загорелся завод Diehl.

Пожар на заводе оборонно-промышленного концерна Diehl в Берлине не затронул процесс производства систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые власти Германии, в частности, поставляют Украине, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в компании.

В Diehl Group уточнили, что завод в Берлине занимается гальванизацией, то есть покрытием металлом других металлических изделий, в частности, для автомобильной промышленности. Системы ПВО IRIS-T производит другое предприятие компании — Diehl Defence, которое в Берлине имеет только офисный филиал.

Днем 3 мая в районе Лихтерфельде Берлина загорелся завод Diehl. Пожар начался в техническом помещении на первом этаже здания, возгорание тушили более сотни пожарных. Они предупредили, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, в связи с чем повышается риск загрязнения воздуха.

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