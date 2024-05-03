Эстония предложила заблокировать для России Балтийское море 7 3.05.2024, 21:07

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С инициативой выступил командующий эстонскими Силами обороны.

В Эстонии предложили заблокировать Балтийское море для России. С соответствующей инициативой выступил командующий эстонскими Силами обороны Мартин Херем, отметив, что страна выступает за совместные действия в этом направлении с Польшей, Швецией и Финляндией. Заявление генерала приводит ежегодник Сил обороны.

По словам военачальника, для достижения этой цели у Эстонии имеются возможности: «в настоящее время на вооружении ВМФ есть как морские мины, так и противокорабельные ракеты».

Россия является агрессивной как в риторике власти, так и в обществе, и собирается наращивать военный потенциал и объемы военного производства, указал генерал. После блокировки Балтики «для агрессора становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны» в акватории моря, что, в свою очередь, «позволяет нам оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников», объяснил Херем.

В октябре прошлого года президент Латвии Эдгарc Ринкевичс сообщил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если подтвердится причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией. По его словам, этот вопрос обсуждался с властями двух стран — членов НАТО: Финляндии и Эстонии. На тот момент было принято решение усилить патрулирование Балтийского моря. «Должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры надо говорить, что мы можем закрыть Балтийское море (для России. — Прим.)», — подчеркнул Ринкевичc.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, к чему не смогли привести две мировые войны и другие конфликты более чем за 200 лет, — отказу Швеции от нейтралитета. Через два года после начала российской агрессии Швеция стала 32-м членом НАТО. Немного раньше в альянс вступила Финляндия. Таким образом, все расположенные вокруг Балтийского моря страны, кроме России, теперь являются членами НАТО, из-за чего базы российского флота в Петербурге и Калининградской области оказываются в «клещах», а важнейший для России морской маршрут через Балтику — полностью находится под контролем Североатлантического альянса.