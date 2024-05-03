NYT: Украина уже получила первые партии новой помощи США 3.05.2024, 22:24

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Но большинство будет не раньше лета.

Тяжелое вооружение, системы ПВО и большинство боеприпасов будут поставлены в Украину не раньше лета, пишет The New York Times.

По словам американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, поставки военной помощи могут «занять месяцы», большая часть вооружения будет доставлена в Украину не раньше конца мая, а может быть, и позднее. Другой чиновник из США отметил, что союзникам потребуется время, чтобы разобраться, какое вооружение можно передать Киеву, не истощая запасы НАТО. Речь идет о БМП Bradley, автомобилях Humvee и 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

Украинским военным также необходимо пройти обучение для определенных видов вооружения. 29 апреля около 70 солдат ВСУ начали шестинедельный курс обучения по управлению системой ПВО Patriot на авиабазе в восточной Германии. По словам начальника подразделения противовоздушной и противоракетной обороны штаба ВВС Германии Яна-Хенрика Сухордта, нельзя передать системы ПВО, не обучая военных. Он отметил, что украинские солдаты проходят ускоренный курс, по сравнению с девятимесячной программой для немецких ВВС.

После завершения обучения немецким военным потребуется несколько дней для передачи ракетных установок, радаров и другого оборудования в логистический центр в Польше, откуда они будут переправлены через границу. Системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня. Поставка может совпасть с первой партией истребителей F-16. Высокопоставленные чиновники западных стран полагают, что поставки артиллерийских установок, систем ПВО и боеприпасов к ним являются приоритетными. Это вооружение планируется доставить военными самолетами, а потом передать Украине в поездах или грузовиках.

При этом в минувшее воскресенье Киев получил первую партию противотанковых снарядов, ракет и 155-миллиметровых боеприпасов.

По мнению американских аналитиков, которых опросил The New York Times, украинская армия в лучшем случае летом, а в худшем — в конце года сможет стабилизовать ситуацию на фронте. Согласно оценке, Россия продолжит добиваться незначительных успехов на восточном и юго-восточных фронтах, но украинская армия не разваливается на отдельные участки, несмотря на острую нехватку боеприпасов.

Другие американские официальные лица не верят, что у России есть силы, чтобы нанести крупный удар до 9 мая, так как это потребует значительного наращивания сил, чего союзники до сих пор не видели.

В апреле этого года британский премьер-министр Риши Сунак объявил о предоставлении пакета военной помощи на 500 млн фунтов стерлингов (около $620 млн), в котором будет новая партия Storm Shadow. США, в свою очередь, одобрили военную помощь Украине на $60,8 млрд и тайно поставили Киеву дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.