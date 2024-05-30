В Исландии извергается вулкан 30.05.2024, 1:03

Более тысячи людей эвакуированы.

На юго-западе Исландии, на полуострове Рейкьянес, началось извержение вулкана. Эвакуированы более тысячи людей — жители города Гриндавик и близлежащих поселений, а также посетители популярного спа-курорта «Голубая лагуна». Фонтаны раскаленной лавы бьют на высоту до 50 метров над землёй. Длина образовавшегося разлома — около четырех километров.

Началу извержения предшествовала серия подземных толчков. Сейсмологи предупредили местные власти и экстренные службы, и те успели заблаговременно вывезти людей. Большинство эвакуированных — около 800 человек, — были гостями курорта «Голубая лагуна», известного своими геотермальными озерами и горячими гейзерами. Население города Гриндавик обычно составляет 3800 человек, однако многие семьи уехали из города после начала серии извержений прошедшей зимой и не вернулись в него.

Это уже пятое извержение цепи вулканов на полуострове Рейкьянес за последние полгода. Первое произошло 18 декабря 2023 года. Извержение было настолько сильным, что его было видно даже из столицы Исландии Рейкьявика, расположенной в 40 километрах от Гриндавика. Оно продолжалось несколько дней. После этого часть жителей Гриндавика вернулись в свои дома, другие предпочли остаться в более безопасных местах. С тех пор подземные толчки и выход лавы на поверхность случаются почти каждый месяц. Вулканы Рейкьянеса — часть вулканической цепи Свартсенги, которая активизировалась после примерно 800 лет покоя.