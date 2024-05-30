ВСУ массово атаковали позиции оккупантов на Херсонском направлении 30.05.2024, 9:56

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Видеофакт.

Украинские защитники нанесли серию сокрушительных ударов по позициям оккупантов на Херсонском направлении. Результаты работы они обнародовали в Сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа операторов 73 морского центра ССО.

Так, украинские защитники недавно обнаружили место дислокации противника в гражданском доме, где разместился враг, обустроив там склад боекомплекта.

«По враждебным целям наши операторы нанесли удары FPV-дронами и дронами с системой сброса», - говорится в сообщении.