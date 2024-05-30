Rzeczpospolita: Задержанные в Польше белорусы планировали диверсии 30.05.2024, 10:04

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Фото: Скриншот видео Miejski Reporter

В торговых центрах, на складах и в ресторанах.

Задержанные в Польше два белоруса и поляк намеревались устроить поджоги в торговых центрах, ресторанах, строительных складах по заданию российской разведки. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что эти аресты произвели после получения новых результатов расследования, проведенного Нижнесилезским отделением Управления по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.

По информации издания, сначала в январе этого года был задержан украинец, нанятый россиянами для совершения диверсий. Он планировал поджечь важные объекты во Вроцлаве, в том числе лакокрасочный завод. 28 мая были задержаны еще три человека (два белоруса и один поляк). Они также по заданию Главного управления разведки России готовили аналогичные диверсии в Польше, причем в большем масштабе. За каждый разрушенный объект им обещали заплатить 10 тысяч евро.

«Целью поджогов было вызвать хаос, беспокойство, запугивание, нанесение вреда имуществу и, не исключено, людям», — отмечает издание.

Результаты расследования показали, что задержанные пытались поджечь один объект в Гданьске, а также подожгли два здания в Гдыне и под Варшавой.

Одного белоруса задержали в Прушкуве, где он жил, другого — в Варшаве. Мужчинам 37 и 35 лет, у одного из них есть «карта поляка». Третий задержанный — 40-летний поляк, житель Поморского воеводства.

По информации газеты, ранее задержанный украинец приехал в Польшу из Германии, он был участником более крупной преступной группы, в которую входили также трое недавно арестованных.

Задержанных обвиняют в «участии в организованной преступной группе, направленном на проведение деятельности внешней разведки против Республики Польша», в обмен на «получении финансовой выгоды». Совокупно по двум уголовным статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.