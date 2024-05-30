Виктора Гончаренко уволили из российского «Урала» 30.05.2024, 10:33

Виктор Гончаренко

Команда белорусского футбольного тренера на гране вылета из Премьер-лиги.

Российский футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга объявил о расставании с белорусским тренером Виктором Гончаренко после первого стыкового матча с «Акроном».

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Урал» занял в Премьер-лиге 14-е место. В результате команда попала в стыковые матчи за право остаться в сильнейшем дивизионе. 29 мая в первой игре клуб из Екатеринбурга уступил дома «Акрону» из Тольятти — 0:2. Ответная встреча пройдет 1 июня.