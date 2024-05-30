The Economist: Украинские дроны нашли способ обходить систему глушения РФ 30.05.2024, 11:07

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Фото: Reuters

Беспилотник сам атакует цели оккупантов, не дожидаясь приказа оператора.

Оккупанты научились глушить украинские дроны на передовой, что еще больше усложняет ВСУ борьбу с ВС РФ. Однако украинским защитникам все же удалось найти выход из сложившейся ситуации.

Украинские разработчики создали новый пакет программного обеспечения для дронов типа Eagle Eyes. Программное обеспечение позволяет ориентироваться дронам только с помощью «машинного зрения», пишет The Economist.

Беспилотник ориентируется только на те карты, которые были ранее в него вшиты, и сравнивает их с видеоизображением местности, над которой тот пролетает. В таком случае его несильно беспокоят «глушители».

Более того, беспилотник типа Eagle Eyes может распознавать некоторые наземные цели, включая танки, вертолеты, пусковые установки и др. Как только дрон их обнаружит, он наносит удар сам, не дожидаясь приказа оператора.

Один из командиров операторов дронов ВСУ признался, что главной целью для Eagle Eyes являются станции глушения ВС РФ. Цель №2 – системы ПВО.

Впервые спецназовцы ВСУ испытали эти дроны весной 2023 года. Сейчас такие дроны активно используют украинские защитники из подразделения «Белый орел» на Юге Украины.

Беспилотник может преодолеть расстояние до 60 км. Его также иногда используют для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ.