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Лукашенко летит в еще одну экзотическую страну

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  • 30.05.2024, 11:11
  • 4,392
Лукашенко летит в еще одну экзотическую страну

Сразу на четыре дня.

С 1 по 4 июня Александр Лукашенко будет находиться в Монголии с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Сообщается, что прежде всего будут обсуждаться возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставки на монгольский рынок пищевой и промышленной продукции белорусских предприятий, совместная работы по линии АПК. Ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Лукашенко, он «ознакомится с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии».

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