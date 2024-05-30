СМИ: ВСУ добились сразу нескольких успехов на фронте и в тылу РФ 30.05.2024, 17:14

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Россия понесла большие потери.

В последние дни ВСУ не только смогли стабилизировать фронты на Донбассе и к северу от Харькова, но и активизировали удары по контролируемой Россией глубинке.

Поразительно, что последняя серия ударов направлена в первую очередь против «глаз» российской военной мощи - радиолокационных систем противника и связанных с ними средств противовоздушной обороны. С 20 апреля было совершено не менее десятка серьезных атак на такие объекты, причем половина из них - за последние семь дней.

Об этом пишет одна из крупнейших швейцарских газет Neue Zürcher Zeitung.

Не все эти атаки были успешными, но в целом Россия понесла большие потери. К этому добавляется горькое осознание Москвой того, что ее собственная противовоздушная оборона становится все более дырявой.

Это, в свою очередь, облегчает последующие атаки. Для Украины, вероятно, не в последнюю очередь важно уничтожить как можно больше российских систем обороны до того, как прибудут первые истребители F-16, и таким образом сделать воздушное пространство более безопасным для западных самолетов.

Уничтожение российской системы обороны современного типа «С-400» в районе Донецка на прошлой неделе было особенно впечатляющим. Наблюдательный беспилотник смог без помех заснять, как одна за другой пусковые установки и соответствующий радар сгорают в огне. Российское подразделение выпустило несколько ракет-перехватчиков, чтобы отразить атаку, но безрезультатно. Украинцы использовали баллистические ракеты малой дальности типа ATACMS. Они выпускаются в нескольких вариантах, в данном случае использовалась боеголовка с кассетными боеприпасами. На видео с беспилотника видно, как содержащиеся в них мини-бомбы разлетаются по кругу на большой площади, взрываются и разжигают инферно.

Украинцы использовали тот же метод в другой атаке на окраины областного центра Луганска во вторник вечером. Во всяком случае, на новых спутниковых снимках видны следы большого пожара диаметром в полкилометра на военном аэродроме.

Атака, очевидно, была направлена на две мобильные радарные установки, которые еще были видны на предыдущих спутниковых снимках. Пока неизвестно, были ли они уничтожены.

Для россиян это будет горькая потеря, поскольку радарный комплекс «Небо-М» не только очень дорог, но и трудно заменим. «Небо-М» используется для обнаружения движения ракет и самолетов на расстоянии 600 километров. Это покрывает половину Украины.

В течение нескольких месяцев шла борьба за американские ракеты ATACMS. Правительство Байдена впервые поставило около двадцати таких ракет осенью прошлого года, но вскоре они были израсходованы. Только весной этого года были осуществлены новые поставки, но уже гораздо более крупные. Впервые в их состав вошли ракеты с вдвое большей дальностью (300 километров). В последние недели украинцы использовали их для бомбардировки двух военных аэропортов в Крыму. В обоих случаях им удалось уничтожить части зенитно-ракетных комплексов «С-400».

Радиолокационный комплекс Ай-Петри в Крыму (расположенный на горе пост наблюдения, созданный еще в советское время и используемый также для дальней разведки) также подвергся обстрелу в середине мая.

Командир сверхсекретного объекта получил смертельные ранения. В данном случае, вероятно, использовались крылатые ракеты британско-французского типа Storm Shadow. Кроме того, по неподтвержденным данным, которые некоторые эксперты считают правдоподобными, на прошлой неделе в гавани Севастополя украинцам удалось потопить ракетой ATACMS военный корабль «Циклон».

С тех пор от него не осталось и следа. Корвет так называемого класса «Каракурт» был одной из немногих платформ, с которых Россия могла обстреливать Украину крылатыми ракетами морского базирования.

Россияне не сомневались, что этот корабль находится в опасности. После предыдущей атаки, в ходе которой был поврежден корабль того же типа, Москва вывела два оставшихся корабля «Циклон» из Черного моря и доставила их в безопасное место по внутренним каналам в Каспийском море.

Все упомянутые здесь атаки были осуществлены с помощью западного оружия. Их успешное развертывание показывает, насколько они важны и как много пользы могли бы принести украинцам раньше, если бы их поставка не была задержана.

Для американских ATACMS, для британско-французских Storm Shadows, для немецких высокоточных артиллерийских боеприпасов и многого другого действует правило, согласно которому они могут использоваться только для атак в пределах международно признанных границ Украины. Цели на российской территории пока табу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым главой государства крупной страны НАТО, который высказался в пользу смягчения этого ограничения во время совместного выступления с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник вечером.

Макрон призвал сделать исключение для «военных объектов, с которых атакуют Украину». Это исключит удары, например, по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также, вероятно, по объектам военной логистики.

Таким образом, западные правительства продвигаются к новому регулированию. После трансграничных российских атак на Харьковскую область представители правительств ряда других стран, включая Великобританию, Швецию, Польшу и страны Балтии, в последние дни уже высказались за смягчение запрета.

С таким же требованием недавно выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако пока ничего не решено, поскольку в западном Альянсе отсутствует консенсус.

В любом случае главной колеблющейся стороной является президент США Джо Байден. Если бы он проявил больше гибкости и разрешил использовать ATACMS против определенных целей в России, это вызвало бы перелом во всем НАТО.

Во внутриамериканских дебатах госсекретарь Энтони Блинкен, похоже, перешел в лагерь сторонников. Как пишет The Washington Post, под влиянием последних событий Байден теперь также рассматривает возможность ослабления запрета на развертывание.

Однако на данный момент у украинцев связаны руки - если они заметят развертывание российских войск по ту сторону границы, то единственным выходом для них будет использование собственных беспилотников-камикадзе, гораздо более слабого оружия.

Однако они также используют эти беспилотники для поражения радиолокационных систем: за последние дни Украина неоднократно атаковала российские системы раннего предупреждения типа «Воронеж-ДМ» и повредила одну из них на Юге России.

Еще одной атаке подвергся объект на Южном Урале. Беспилотник установил новый рекорд дальности полета: он преодолел не менее 1500 километров.

В России всего девять радиолокационных станций «Воронеж», разбросанных по всей стране. Они используются для раннего обнаружения вражеских ракет средней и межконтинентальной дальности.

Это не играет никакой роли в конфликте на Украине, поэтому Киев не имеет прямой выгоды, если эти системы выйдут из строя. Однако, очевидно, цель состоит в том, чтобы продемонстрировать Кремлю, что украинские беспилотники могут нанести ущерб России на стратегическом уровне.