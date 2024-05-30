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ГУР подтвердил поражение четырех судов РФ в Крыму за сутки

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  • 30.05.2024, 21:22
ГУР подтвердил поражение четырех судов РФ в Крыму за сутки

СМИ сообщали о семи.

В результате атаки в ночь на 30 мая украинских морских дронов по флоту России в оккупированном ею Крыму поражено четыре плавсредства захватчиков. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Днем 30 мая ГУР подтвердило попадание морских беспилотников MAGURA V5 по двум скоростным транспортно-десантным катерам россиян КС-701 «Тунец».

По уточненным данным украинской военной разведки, подразделение ГУР МОУ Group 13 уничтожило в Крыму еще два судна такого же типа.

«Указанные плавсредства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова», – говорится в сообщении.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, два из подбитых российских катеров «Тунец» не подлежат восстановлению.

Днем 30 мая российский Telegram-канал Astra сообщил, что атака сил обороны Украины на российский флот в Крыму привела к значительным потерям. Журналисты заявили о попадании в четыре катера, а также два парома и лоцманское судно оккупантов.

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