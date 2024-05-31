Присяжные признали Трампа виновным по уголовному делу 14 31.05.2024, 7:47

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Будет ли политик участвовать в выборах?

Присяжные Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о деньгах, которые его адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание.

Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп был признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о «деньгах за молчание». Заседание суда по приговору Трампу назначено на 11 июля 2024 года.

Теперь судья должен принять решение о наказании для Трампа. По этому делу Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Чисто теоретически, ему может грозить от 4 до 136 лет за решеткой, но по большинству прогнозов, наказание вряд ли будет связано с лишением свободы вообще.

Возможно, наказание для Трампа ограничится испытательным сроком. Еще один вариант - домашний арест.

Но это не помешает Трампу баллотироваться на выборах президента США. Более того, даже если Трампа отправят за решетку, а он победит на выборах, то свои президентские полномочия он сможет выполнять из тюрьмы.

Детали дела

Согласно материалам прокуратуры, в разгар президентских выборов-2016 (на которых Трамп одержал победу) его адвокат заплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, за то, что она будет молчать.

За время процесса были заслушаны показания более двадцати свидетелей. Среди них юристы, аналитики и медиаменеджеры. Однако наибольший интерес вызвали два свидетеля:

экс-юрист Трампа Майкл Коэн;

порноактриса Сторми Дэниелс.

В основном именно на показаниях Коена и строится обвинение, ведь он заявил, что более двадцати раз обсуждал с Трампом, как лучше замять историю с Дэниелс, и действовал по прямым указаниям экс-президента.

Еще больший ажиотаж среди публики вызвали показания порноактрисы. Дэниелс подробно расписала все подробности случившегося вплоть до позы.

Позиция Трампа

Сам экс-президент обычно в суде хранил молчание, даже несколько раз даже был замечен дремлющим во время заседаний.

Сразу же после выхода из сессионного зала, перед многочисленными камерами, он себя почти не сдерживал, обвиняя прокуратуру и суд в предвзятости и выполнении политического заказа.

В организации процесса он обвиняет лично действующего президента США Джо Байдена, который таким путем пытается убрать конкурента на выборах.