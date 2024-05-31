Один из поврежденных российских паромов в Керчи сел на мель 31.05.2024, 8:53

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Не исключено, что это железнодорожный паром.

В ночь на 30 мая Киев нанес удар американскими ракетами ATACMS по военным объектам РФ в районе Керчи. Еще вчера в ГУР МО Украины признались, что атака была также в моря, когда несколько надводных дронов «Магура V5» атаковали вражеские катера в районе Черноморского, пишет dialog.ua.

Вчера в Сети появились спутниковые снимки Керченской паромной переправы, которая также пострадала в результате ночной атаки ВСУ.

Известно, что Кремль в военных целях использует как Крымский мост, так и паромную переправу.

В Генштабе Украины заявили, что паромную переправу усиленно охраняет российская система ПВО. Однако даже она не смогла справиться с американскими ракетами 1990-х годов. Известно, что пострадали сразу два парома, один из которых даже сел на мель, тем самым парализовав на время всю переправу.

Ряд пабликов выложил в Сеть кадры с самого парома. Не исключено, что это железнодорожный паром. Также не стоит забывать, что украинские разведчики уничтожили два катера типа «Тунец» и еще два получили повреждения.