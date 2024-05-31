Трамп назвал себя политзаключенным после оглашения вердикта присяжных

Трамп назвал себя политзаключенным после оглашения вердикта присяжных10
- 31.05.2024, 9:03
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Вынесение судьей приговора по делу ожидается 11 июля.
Экс-президент США Дональд Трамп провозгласил себя политзаключенным после оглашения в Нью-Йорке обвинительного вердикта присяжных по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на предвыборном сайте политика.
«Я был признан виновным в рамках сфальсифицированного процесса. Я не сделал ничего плохого! Я политический заключенный», — заявил Трамп.
Напомним, накануне присяжные в суде Нью-Йорка признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации для сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
Вынесение судьей приговора по делу ожидается 11 июля.