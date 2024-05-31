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В Минобороны РФ заявили об атаке 10 ATACMS на Крымский мост

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  • 31.05.2024, 12:01
  • 10,426
В Минобороны РФ заявили об атаке 10 ATACMS на Крымский мост

Время подлета ракет составляло две минуты.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 мая якобы запустили 10 ракет ATACMS по незаконно возведенному Крымскому мосту. Об этом он в пятницу, 31 мая, сказал во время заседания Совета министров обороны ОДКБ, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства страны-агрессора заявил, что Вооруженные силы РФ якобы перехватили все ракеты.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты», — заявил министр Белоусов.

При этом глава Минобороны РФ не уточнил, откуда осуществлялись пуски, и где именно были сбиты ракеты американского производства.

30 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. По данным командования, объект прикрывали современные российские средства ПВО — «Панцирь», «Тор» и «Триумф». В результате удара повреждены два железнодорожных парома.

Напомним, что в результате операции украинской военной разведки, было поражено 4 катера КС-701 «Тунец», 2 из которых уничтожены

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