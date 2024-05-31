BMW отправил Audi в кювет на трассе М5

BMW отправил Audi в кювет на трассе М51
- 31.05.2024, 13:54
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Один из водителей погиб.
Серьезная авария случилась сегодня утром на 113-м километре трассы Минск – Гомель в Осиповичском районе.
Как сообщает ГАИ, что 29-летний водитель автомобиля BMW ехал по трассе. Около 06:30 он проявил невнимательность и совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Audi. В результате Audi съехал в кювет. В этом месте оказался мелиоративный канал с бетонным ограждением. Удар о него оказался фатальным.
От полученных травм водитель Audi погиб на месте происшествия. ГАИ Могилевской области сообщает, что, по предварительным данным, водитель BMW находился в утомленном состоянии.
Проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются.