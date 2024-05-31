СМИ: Трампу грозит запрет на поездки в почти 40 стран 5 31.05.2024, 19:42

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Дональд Трамп

Из-за финансовых махинаций.

Бывший президент США Дональд Трамп, которого признали виновным по делу о финансовых махинациях, может столкнуться со значительными ограничениями на поездки, поскольку многие страны мира проводят строгую иммиграционную политику в отношении лиц с уголовным прошлым, пишет Newsweek.

Как известно, суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о финансовых махинациях. Теперь Трампу грозит до четырех лет заключения. Он стал первым бывшим президентом США, осужденным за уголовные преступления и активно баллотирующимсяся на новый срок. При этом его предвыборная кампания может быть осложнена потенциальными ограничениями на поездки, введенными различными странами.

Как пишет Newsweek, многие страны по всему миру, в частности, Канада, Великобритания и Япония, вводят политику, запрещающую въезд лицам, осужденным за тяжкие преступления. Эти правила часто приводят к автоматическому отказу в визах или разрешениях на въезд осужденным преступникам, что потенциально влияет на способность Трампа путешествовать по миру.

Так, согласно World Population Review, в список стран, в которые не пускают осужденных преступников, входят:

Аргентина

Австралия

Канада

Китай

Куба

Индия

Иран

Израиль

Япония

Кения

Макао

Новая Зеландия

Южная Африка

Тайвань

Кроме того, хотя не все страны активно проверяют наличие судимостей на границе, но некоторые из них откажут во въезде, если обнаружат осужденного преступника. В этот список входят более 20 стран, среди них Бразилия, Чили, Египет, Гонконг, Ирландия, Сингапур, Южная Корея, Турция, Украина, ОАЭ.

Всего 37 стран могут запретить Дональду Трампу въезд на свою территорию.