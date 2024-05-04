В российском Хабаровске пылает крупный торговый центр 4.05.2024, 8:06

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Эвакуированы 270 человек.

В Хабаровске, РФ, огонь охватил крышу торгового центра «РемиСити». Из здания эвакуированы 270 человек. О пострадавших информации пока нет.

Об этом сообщает c со ссылкой на telegram-каналы Mash, Shot.

По словам очевидцев, огонь сначала заметили на вытяжке под потолком, затем он начал быстро распространяться.

Сейчас в районе, где расположен ТЦ, поднимается огромный столб черного дыма, который виден за многие километры.

Пожарные работают по повышенному рангу.

В МЧС РФ площадь пожара не уточнили, информации о пострадавших тоже не предоставили.