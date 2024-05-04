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Представлена обновленная версия легендарного телефона Nokia 3210

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  • 4.05.2024, 18:18
  • 4,252
Представлена обновленная версия легендарного телефона Nokia 3210

Что он умеет.

Китайская HMD Global, которая сегодня выпускает смартфоны под брендом Nokia, представила обновленную версию легендарной модели из конца 1990-х. Речь о Nokia 3210, одном из самых популярных кнопочников своего времени.

Ремейк Nokia 3210 получил округлый корпус и цветной IPS-экран на 2,4 дюйма с разрешением 320 × 240 пикселей. Девайс выйдет с процессором Unisoc T107 и 64 МБ оперативной памяти. Еще можно будет поставить карту памяти microSD объемом до 32 Гбайт, пишет Gizchina (перевод - «Униан»).

Также новинку оснастили слотом под две сим-карты, поддержкой 4G и 2-Мп камерой с диафрагмой f/2,8 на задней панели, которая умеет снимать видео в 720p. Со съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч телефон сможет жить неделями в режиме ожидания. Зарядка происходит через порт USB-C.

Помимо этого, в HMD подтвердили, что в телефоне будет та самая игра «Змейка». Стоимость обновленной версии Nokia 3210 составит 89 евро. Продажи стартуют 15 мая.

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