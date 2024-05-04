Четыре компании с белорусскими корнями вошли в топ-500 налогоплательщиков Литвы 4.05.2024, 19:17

Они принесли почти 10 миллионов евро в литовскую казну.

Отчисления белорусского бизнеса в литовскую казну в начале 2024 года росли. Согласно данным, которые опубликовала Государственная налоговая инспекция (VMI) при Министерстве финансов Литвы, в топ-500 крупнейших плательщиков налогов по итогам первого квартала 2024 года оказалось четыре компании с белорусскими корнями, пишет thinktanks.by.

Все они представители IT-сектора, релоцировавшиеся в Литву в 2020-2022 годах, как и крупнейшие налогоплательщики 2023 года.

Epam sistemos

Самая значимые отчисления в казну Литвы сделала компания Epam sistemos, имеющая в стране два центра разработки – в Вильнюсе и Каунасе. Сумма ее налогов составила 4,3 млн евро. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года разработчик заплатил 4,0 млн евро налогов.

В рейтинге VMI по итогам первого квартала Epam sistemos заняла 75-е место. Хотя по итогам 2023 года была 58-й.

По итогам первого квартала 2024 года Epam sistemos осталась самым важным плательщиком в литовской IT-отрасли.

Wargaming Vilnius

Разработчик всемирно известной игры World of Thanks Wargaming Group – исключение из тренда.

Ее местная дочка Wargaming Vilnius сократила отчисления за первый квартал в 1,8 раз – с 5,17 млн до 2,97 млн евро.

В топ-500 в этом году она стала 120-й.

При этом по завершению 2023 года этот разработчик занимал 81-е место.

Gurtam

Один из ведущих в мире производителей телематического программного обеспечения, наоборот, резко вырос в глазах литовских налоговиков.

Его литовский офис, с 2021 года являющийся головным для всей группы, перечислил им 1,15 млн евро. Эта сумма значительно больше той, которая была сделана по итогам января-марта прошлого года (около 880 тыс. евро).

Gurtam в итоге занял 370-ю строчку. Позиция по итогам 2023 году у компании была выше – 329-ая.

Andersen Soft

Четвертой компанией с белорусскими корнями в рейтинге VMI стал разработчик заказного программного обеспечения Andersen Soft.

Объем его отчислений составил 1,12 млн евро, а место в списке крупнейших налогоплательщиков – 381-е.

В первом квартале 2023 года компания не входила в перечень топ-500 крупнейших. Бизнес начал расти во второй половине 2023 года, который Andersen Soft завершила на 242-й строчке.

VMI также подсчитала крупнейших налогоплательщиков по отдельным отраслям и регионам.

В отраслевом разрезе в топ-50 крупнейших компаний телекоммуникационного и IT-секторов в по-прежнему отсутствует Flo Health LTU – литовская дочка одноименного стартапа белорусского происхождения. Этот бизнес выпал из него во второй половине прошлого года.