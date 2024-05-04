Оккупанты в Мариуполе прячут военную технику в страхе перед ATACMS 2 4.05.2024, 19:37

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Это удалось выяснить украинским партизанам.

Россияне в оккупированном Мариуполе постоянно перемещают свою военную технику. Как заявляют украинские партизаны «АТЕШ», это связано со страхом оккупантов из-за ударов ATACMS и огромных потерь.

- Нам известны все данные, о текущем местоположении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их от неминуемого уничтожения, - подчеркивают участники движения.

Также в «АТЕШ» сообщили о гибели 10 военных РФ в Мариуполе «в связи с переданными «загадочными» пасхами, колбасой и салом».