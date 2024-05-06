Экс-глава СБУ: Украина имеет достаточно разведывательной информации о планах России 6.05.2024, 2:14

Николай Маломуж

Организовать стратегическое наступление на два города для россиян сегодня нереально.

Хотя повторное наступление российских войск на Харьков и Сумы маловероятно, сколько войск теоретически необходимо собрать России, чтобы решиться на этот шаг. Риски оценил украинский генерал, экс-глава СБУ (2005-2010 годы) Николай Маломуж.

По его словам, Москва должна собрать минимум 1 млн личного состава военных, чтобы реализовать такое стратегическое наступление, а это нереально. По его словам, Россия не сможет воевать с одинаковой активностью везде, а тем более атаковать два города. Соответствующее заявление Маломуж сделал в эфире Espreso:

«Для этого нужно более 1 млн личного состава. Подготовить новую мощную группировку для повторного наступления на Харьков и Сумы для них очень сложно. Организовать стратегическое наступление на два города для них сегодня нереально».

В то же время собрать столько пехоты, и остаться незамеченными для Украины, также трудная задача, акцентировал он.

«Украина имеет достаточно разведывательной информации о планах России. Поэтому любые скопления российских войск на Купянском направлении и дальше на границе Харьковской и Сумской области будут сразу нам видны», - пояснил генерал.

Он считает, что по этим причинам создать опасность для Харькова или Сум Россия не сможет. В то же время экс-глава СБУ подчеркнул, что сейчас враг демонстрирует попытки увеличить группировку войск на Купянском направлении до 120 тысяч военных. Дальнейший план Кремля - вероятное наступление в сторону Купянска, считает Маломуж.