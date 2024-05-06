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«Белавиа» может начать летать в еще две страны

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  • 6.05.2024, 9:01
  • 2,504
«Белавиа» может начать летать в еще две страны

Но это не самые популярные направления.

Беларусь прорабатывает вопрос открытия прямого воздушного сообщения с Оманом и Алжиром. Об этом на госТВ заявил чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Египте Сергей Терентьев.

В Омане якобы заинтересованы в белорусских туристах.

«Также на повестке дня вопрос открытия прямого авиасообщения между Алжиром и Минском, между столицами. Если мы это сможем сделать, туризм будет расти не только как между людьми, но и со стороны бизнеса. Здесь большие перспективы. Повторюсь, вся Африка и особенно Северная Африка очень перспективная. Мы должны здесь быть», — сказал Сергей Терентьев.

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