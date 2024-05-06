«Белавиа» может начать летать в еще две страны 2 6.05.2024, 9:01

2,504

Но это не самые популярные направления.

Беларусь прорабатывает вопрос открытия прямого воздушного сообщения с Оманом и Алжиром. Об этом на госТВ заявил чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Египте Сергей Терентьев.

В Омане якобы заинтересованы в белорусских туристах.

«Также на повестке дня вопрос открытия прямого авиасообщения между Алжиром и Минском, между столицами. Если мы это сможем сделать, туризм будет расти не только как между людьми, но и со стороны бизнеса. Здесь большие перспективы. Повторюсь, вся Африка и особенно Северная Африка очень перспективная. Мы должны здесь быть», — сказал Сергей Терентьев.