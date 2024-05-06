Украинская разведка поразила российское судно морским дроном

Украинская разведка поразила российское судно морским дроном1
- 6.05.2024, 10:06
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Атака произошла в районе Крыма.
Главное управление разведки Минобороны Украины поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.
Об этом «РБК-Украина» сообщили источники в спецслужбах.
Как рассказали источники изданию, атака морским дроном Магура V5 произошла в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.
Собеседники добавляют, что за успешной операцией по поражению скоростного катера российских морских войск стоит ГУР МО.