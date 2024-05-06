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Украинская разведка поразила российское судно морским дроном

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  • 6.05.2024, 10:06
  • 8,038
Украинская разведка поразила российское судно морским дроном

Атака произошла в районе Крыма.

Главное управление разведки Минобороны Украины поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.

Об этом «РБК-Украина» сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали источники изданию, атака морским дроном Магура V5 произошла в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.

Собеседники добавляют, что за успешной операцией по поражению скоростного катера российских морских войск стоит ГУР МО.

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